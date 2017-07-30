Исполнение регионального бюджета за первое полугодие обсудили в Правительстве края

На расширенном заседании Правительства края обсудили итоги исполнения бюджета региона за первые шесть месяцев, а также поставили задачи до конца 2017 года. За отчетный период главный финансовый документ по расходам исполнен более чем на 50 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета региона составили 41,2 млрд. рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал больше на 1,6 млрд рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края – министр финансов Александр Кацуба, рост налоговых доходов на 5 процентов обеспечен предприятиями транспорта (на 1,6 млрд рублей), строительства (на 0,5 млрд рублей), электроэнергетики (на 0,5 млрд рублей) и рыбного комплекса (на 0,3 млрд рублей.

Приоритетным остается финансирование социально-культурной сферы. За шесть месяцев расходы в этой части бюджета составили более 35 млрд рублей или 70 процентов от утвержденных плановых значений. Социальные обязательства перед гражданами выполнены в полном объеме. Расходы на выплату заработной платы составили более 20 млрд рублей. На реализацию «майских указов» Президента России в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников региона направлено 6,7 млрд рублей. Бюджетные инвестиции составили 7,4 млрд рублей.

В районах края улучшилось качество управления муниципальными финансами. Правительством региона проводится работа, направленная на повышение ответственности органов местного самоуправления за использование дотаций, субсидий и бюджетных кредитов из краевой казны. За шесть месяцев 2017 года местным бюджетам предоставлена финансовая помощь в сумме более 13 млрд рублей.

До конца 2017 года планируется существенно сократить недоимку в бюджет, обеспечить максимальную открытость и прозрачность бюджетных процессов. Эти меры, по мнению Александра Кацубы, позволят добиться оптимизации расходов в бюджете.