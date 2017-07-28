Численность амурского тигра в крае за 10 лет увеличилась в полтора раза

Основная часть поголовья сейчас сосредоточена на территории двух муниципальных районов – Нанайском и имени Лазо. Расширяется и ареал обитания дикого хищника. Расселение тигров в настоящее время идет естественным путем на северо-запад, приближаясь к своему исконному месту обитания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участники совещания отметили, что на результаты реализации стратегии сохранения амурского тигра в РФ оказывает влияние и ежегодный мониторинг на модельных участках. Так, на всех территориях, проводится учет с помощью фотоловушек, проводятся исследования заходов хищника за пределы естественного ареала в целях изучения возможности его расширения и выявления возможных мест переселения конфликтных особей.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий по увеличению кормовых ресурсов, а также расширению площадей особо охраняемых природных территорий. Рассматривается вопрос об оказании государственной поддержки местного населения и охотничьих хозяйств, расположенных в местах обитания амурского тигра», — отметил Александр Ермолин.

Напомним, амурский тигр является редким видом животных и занесен в Красную книгу России. Основной ареал обитания сосредоточен вдоль рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. В настоящее время численность популяции дикого хищника насчитывается около 540 особей.