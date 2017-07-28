Декларацию об освоении «гектаров» должны будут подавать получатели через 3 года

Как отчитаться об освоении «дальневосточных гектаров» и чем отличается декларация от критериев, рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Через три года после заключения договора о безвозмездном пользовании земельным участком, полученным на Дальнем Востоке, граждане должны будут подать декларацию об их освоении, отметил замглавы Агентства.​

«Надо разделять понятия критериев освоения, которые еще будут утверждены Министерством по развитию Дальнего Востока, и деклараций. Первые станут параметрами оценки освоения взятых в безвозмездное пользование земель через пять лет, вторые будут подаваться на промежуточном этапе – по истечению трех лет, свидетельствуя о том, что получатель действительно приступил к освоению, и фиксируя на какой стадии оно находится», — подчеркнул Денис Кузин.

Декларация будет подаваться в органы местного самоуправления и должна содержать признаки освоения. Соответствие же критериям освоения будет проверяться только по истечению 5 лет, когда гражданин будет вправе обратиться за правом собственности или аренды на земельный участок.

«Основные признаки освоения разработаны по наиболее популярным видам разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство или предпринимательская деятельность. Гражданин вправе выбрать любой из них. Соответственно, это может быть наличие объекта капитального строительства или объекта незавершенного строительства готовностью не менее 50%, если это сельскохозяйственная деятельность — не менее 50% обработанного участка, если предпринимательская – информация о доходах и расходах», — отметил замглавы АРЧК ДВ.

Закон действительно революционный, подчеркнул Денис Кузин, он дает свободу в выборе участка, в выборе деятельности, но федеральная инициатива призвана не просто раздать дальневосточные гектары, а ввести их в оборот и укоренить людей на этой земле, заявил он.

Отметим, Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно заявлял, что закон о «дальневосточном гектаре» дает максимальную свободу для самореализации граждан.

«Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», — отмечал глава Министерства.

Напомним, с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может получить любой житель России. За весь период программы поступило свыше 97,5 тысяч заявок, более 25 тысяч участков уже отданы в пользование.