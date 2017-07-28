Житель Амурской области возрождает древнее село на «дальневосточном гектаре»

В Архаринском районе вновь заселяется поселок, исчезнувший с географических карт почти полвека назад. Татакан, основанный староверами-переселенцами со всей страны, был заброшен в 70-х годах прошлого столетия. Вадим Островерх – один из первых получателей «дальневосточного гектара» — собирает людей, чтобы возродить древнее поселение.

«Очень люблю активный отдых – традиционно мы с друзьями путешествуем по живописным краям Архаринского района на лодках и внедорожниках. И наш путь частенько лежал через заброшенную деревню Татакан. Все мечтал там сделать домик для отдыха и пасеку рядом. Уж больно места роскошные по рыбалке и охоте», — рассказывает Вадим Островерх. «В прошлом году из новостей я узнал о запуске программы «Дальневосточных гектар» и решил попробовать, ведь Архаринский район оказался в одном из «пилотных» регионов. Проверили на сайте, и действительно – вот он, наш Татакан. Я подал заявку и уже через месяц стал одним из первых обладателей «дальневосточного гектара».

Сегодня в Татакане оформлено уже 12 гектаров — люди планируют осваивать землю, восстанавливая старинные избы и строя новые дома, а также занимаясь пчеловодством. Кроме того, эти края богаты уникальными дикоросами и уже сейчас есть идеи по организации сбора полезных растений. Пока здесь нет ни электричества, ни сотовой связи, ни интернета. Но Вадим рассчитывает на проведение электричества, когда наберется более 20 «гектаров».

Согласно закону о «дальневосточном гектаре», в случаях, когда 20 и более земельных участков обладают смежными границами и располагаются не более чем в 20 километрах от населенного пункта, местные власти обеспечивают инфраструктуру. «Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно», — подчеркивает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило более 98 тыс. заявлений, около 26 тыс. земельных участков уже передано в пользование.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.