Проезд большегрузов по улице Донской в Хабаровске возьмут под жесткий контроль. Сейчас по еще строящейся магистрали фуры, тяжеловозы и автофургоны идут непрерывной цепью. На прошлой неделе в ходе объезда по объектам дорожного строительства и ремонта мэр города Хабаровска Александр Соколов недвусмысленно высказался о необходимости взятия транспортного потока на Донской под жесткий контроль: «В таких количествах грузовики быстро разобьют нам эту дорогу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Нужно рассчитать максимальные нагрузки, которые сможет выдержать здесь проезжая часть, и строго ограничить движение некоторых категорий большегрузов по ней. Смотрите, чтобы еще до сдачи в эксплуатацию нам не развалили дорогу!», — сказал тогда городской глава. Специалисты уже приступили к выполнению поручения градоначальника.

Как сообщил начальник городского управления административно-технического контроля Александр Якимов, после завершения всех работ на обновленной улице заработают два поста весового контроля: сотрудники ГИБДД будут пристально следить за соблюдением водителями большегрузов нормативов по осевым нагрузкам. Посты будут оборудованы с обоих концов Донской – со стороны улицы Жуковского и проспекта 60-летия Октября.

Напомним, что на улице Донской приводят в нормативное состояние 2,5 километра дороги. Работы на ней идут со значительным опережением графика и уже выполнены на 70%. На 80% завершен капитальный ремонт моста через речку Черную: первые автомобили смогут проехать по нему уже в середине августа. В это же время дорожники начнут крыть дорогу асфальтобетоном. Она будет шириной в восемь метров и предназначена для двухполосного движения, которое планируют открыть в двадцатых числа сентября: на месяц раньше намеченного срока. Стоимость всех работ (ремонта моста и дороги), согласно аукциону, 210 миллионов рублей.