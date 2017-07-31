Новая выставка откроется в музее истории города Хабаровска. Эта экспозиция подарена учреждению почетным атаманом Амурского казачьего войска, дальневосточным писателем Владимиров Крюковым. Даритель передал в фонд музея более 500 предметов, принадлежавших переселенцам на Дальний Восток 19-го – начала 20 века, и не только. «Каждый предмет уникален, пропитан дыханием времени и имеет свою историю, — говорит работник музея Марина Мальцева. – Коллекция заслуживает внимательного изучения и должна войти в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Среди экспонатов – облачение священника, хромолитография с изображением Иоанна Кронштадтского, предметы быта, домашняя утварь, жернова, колыбель, вещи, принадлежавшие малым коренным народностям Дальнего Востока, китайская керамика, фарфор и множество других интересных вещей. Открытие выставки «Дары Амурского казачества» состоится 8 августа в 16.00 по адресу ул. Ленина, 85, а ознакомиться с ее экспонатами можно до ноября 2917 года.