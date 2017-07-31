Корвет «Громкий» покинул цех Амурского судостроительного завода

Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялся выводиз цеха многоцелевого сторожевого корабля «Громкий». Корвет был переведен в док, после чего начнутся достроечные работы и испытания.

В торжественном митинге, посвященном этому событию, приняли участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители Министерства обороны России и ВМФ. Свидетелями церемонии стали и сотни жителей Комсомольска-на-Амуре: на заводе был объявлен «день открытых дверей». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что только в этом году на АСЗ произошло сразу несколько важных событий – закладка новых паромов, сдача военных кораблей.

«Это говорит о том, что предприятие активно развивается, заводчане набрали очень хороший темп. По военным заказам работы идут по графику. Ждем также и новых гражданских заказов от наших рыбодобывающих компаний. Сегодня предприятию уже нужны дополнительные кадры. Мы продолжим оказывать максимальную поддержку судостроителям из Комсомольска-на-Амуре», — подчеркнул глава региона.

«Громкий» – второй корабль из серии, начало которой было положено корветом «Совершенный», переданным 20 июля этого года Тихоокеанскому флоту. Строительство «Громкого» было начато в 2012 году, завершение работ намечено на следующий год. Как и «Совершенный», «Громкий» будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке России. Отметим, что на стапелях АСЗ также продолжается строительство еще двух кораблей этого класса по заказу Министерства обороны России.

Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. Это многоцелевой сторожевой корабль, располагающий уникальными техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море.