На «Амурметалле» возобновлено сталеплавильное производство

В минувшие выходные на единственном металлургическом предприятии Дальнего Востока – «Амурметалле» — было возобновлено производство. Об этом сообщили в компании «ТОРЭКС-Хабаровск», которая является новым собственником завода.

На работу, спустя полгода простоя, вышли 2700 человек. За двое суток сталевары уже произвели семь тысяч тонн стальной заготовки и одну тысячу тонн готовой к реализации продукции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Этому предшествовала длительная подготовительная работа. Произвели ремонт сталеплавильного агрегата, разливочной машины, модернизацию в прокатном цехе и текущий ремонт кислородного блока. То, что мы выплавили за первые двое суток – это хорошие результаты, по ним можно сказать, что мы готовы вывести предприятие на стабильную работу», — сообщил директор по производству завода «Амурметалл» ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Дмитрий Башкиров.

Перед запуском завода новый владелец решил одну из самых главных проблем предприятия — снабжение ломом. У «Амурметалла» появился постоянный поставщик, которым выступила организация по приему металлолома, входящая в группу компаний «ТОРЭКС».

Сейчас на заводе запущена в работу одна печь. Ее проектной мощности хватает, чтобы выполнять заявленный производственный объем в 1 миллион тонн стали ежегодно. В будние дни плавки идут по ночам, в выходные печь работает в круглосуточном режиме, что связано с минимизацией затрат предприятия на электроэнергию. Согласно производственному плану, в августе завод должен произвести 51 тысячу тонн стали.

Напомним, что компания «Торэкс» приобрела имущественный комплекс завода «Амурметалл» в конце января 2017 года. Ситуация на предприятии находится под постоянным контролем Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Власти региона совместно с Минвостокразвития РФ прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» набора преференций. Речь может идти о включении предприятия в режим ТОСЭР и льготах на перевозку металлолома.