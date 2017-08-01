В Еврейской автономной области ждут расширения территорий под «дальневосточный гектар»

Для Еврейской автономной области поправки в закон о «дальневосточном гектаре» позволят существенно расширить территорию предоставления земельных участков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Левинталь.

«Мы были инициатором внесения изменений в закон о «дальневосточном гектаре», так как в настоящее время большая часть территории области закрыта в основном охотхозяйственными соглашениями и предоставление земельных участков на них невозможно. В ближайшее время ситуация должна измениться. Закон о внесении изменений подписан Президентом России. В нем расширены территории предоставления земли за счет сокращения так называемых зон «нельзя», куда входят земли охотничьих угодий и земли лесного фонда. Принятие данных поправок ждали многие жители нашей области и других регионов», – подчеркнул Александр Левинталь.

Отметим, работа над совершенствованием закона о «дальневосточном гектаре» велась с самого начала внедрения программы.

«Поправки предлагались регионами, экспертами и инициативными гражданами. Большинство из них нашли отражение в предложении Минвостокразвития России», – прокомментировал статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

В конце 2016 года было внесено 22 уточнения. Накануне Президент России Владимир Путин одобрил расширение территорий под программу «Дальневосточный гектар». На сайте Кремля опубликован подписанный Владимиром Путиным документ, утверждающий поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Глава государства одобрил еще 65 поправок.

«Программа «Дальневосточный гектар» востребована. Число заявок приблизилось к ста тысячам. Расширение территорий под выдачу гектаров позволит привлечь новых жителей на Дальний Восток», – уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В настоящее время на Дальнем Востоке подано свыше 98,2 тысячи на получение «дальневосточного гектара», выдано почте 26 тысяч земельных участков в пользование. В Еврейской автономной области выдано 1541,26 га земельных участков, выдано свыше тысячи договоров безвозмездного пользования «дальневосточными гектарами». Пока 86 процентов территорий области находится в так называемой зоне «нельзя», в которой невозможно предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Благодаря утвержденным поправкам земельные участки можно будет выдавать на ранее закрытых территориях.