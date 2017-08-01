Возведение школы в микрорайоне «Ореховая сопка» будет вестись в круглосуточном режиме. Как только помещения многокорпусного строения полностью изолируют от внешней среды (установят все окна и завершат кровельные работы), чтобы шум производимых работ не мешал стоящим поблизости жилым домам, бригады мастеров-отделочников, электриков, вентиляционщиков начнут трудиться в школьных корпусах в круглосуточном режиме – по планам зодчих, это случится уже через 20 дней. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Вообще все работы на стройке идут ударными темпами — ежедневно без выходных 250 строителей несут здесь трудовую вахту с 8 часов утра и до полуночи. Об этом рассказал старший производитель работ на строительном участке Иван Перов. Он отметил, что за последний месяц в возведении школы сделан гигантский шаг вперед: к объекту уже полностью подведены все наружные сети и инженерные коммуникации: «Осталось завести лишь электричество в здание, и тогда работа с сетями будет окончательно завершена», — сказал он. Контур здания уже полностью приобрел свои окончательные очертания, а в его подвальных помещениях стартовала отделка – штукатуры вовсю грунтуют стены. Началась установка стеклопакетов.

Кипит работа и на крыше: там рабочие укладывают слои «кровельного пирога» — изоляцию, утеплитель – и делают стяжку. Под кровлю заведены вся пять корпусов будущего ультрасовременного учебного заведения. Практически закончена площадка для школьного стадиона – осталось лишь дождаться, когда поступит закупленное для него искусственное покрытие. В эту «спортивную форму» строители оденут его уже в конце августа. Параллельно стройке идет и закупка большого количества всевозможного оборудования для будущей «космической» школы (для классов, лабораторий, спортзалов, пищеблока) – оно должно поступить в дальневосточную столицу уже в начале осени.

Несмотря на все эти достижения, все еще сохраняется 15-дневное отставание от графика. Впрочем, строители твердо уверены в том, что наверстают упущенное и сумеют сдать объект вовремя – в конце декабря. «Мы делаем все возможное и невозможное – тоже, чтобы ликвидировать отставание и сдать объект в эксплуатацию в установленный срок. В том, что нам это удастся, мы уверены на все 100%», — сказал Иван Перов.

Напомним, что еще в мае текущего мэр Хабаровска Александр Соколов дал строгий наказ увеличить темпы строительства: «Нас поставили в жесткие рамки, и мы непременно должны построить школу до конца года. По условиям федеральной программы «Учеба в одну смену» необходимо в течение 12 месяцев освоить выделенные на строительство средства, и тогда до 2025 года мы сможем получать из центра финансовую поддержку и построить в Хабаровске еще 8 школ», — сказал тогда градоначальник.

Поскольку этот объект крайне важен для дальневосточной столицы, ход работ городской глава взял под личный контроль. Возведение школы на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка» стартовало в декабре 2016 года. Его финансирование осуществляется из трех источников – городского бюджета, краевого и федерального.

Стоимость – без малого миллиард рублей. Четырехэтажное учебное заведение, состоящее из пяти корпусов, будет одним из самых современных в городе – компьютерная сеть, телевидение, лаборатории, спортзалы и стадион с дорожками профессионального уровня, электрическая подстанция. Перед строителями поставлена сложная и крайне ответственная задача – закончить объект до декабря текущего года – лишь в этом случае можно надеяться на дальнейшее выделение средств из федеральной казны по вышеуказанной программе.