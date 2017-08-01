На улице Суворова строители приступили к установке лотков для ливневой канализации и готовятся прокладывать пешеходные тротуары. Массированно идет завоз инертных материалов. Специалисты заняты отсыпкой дорожного полотна. На разных участках трассы работают тяжелые грейдеры и мощные катки. «Сейчас все силы брошены на отсыпку полотна. Несколько звеньев трудятся посменно без выходных на этих работах. В конце августа, примерно в двадцатых числах, дорогу нужно будет подготовить к укладке асфальтобетона», — рассказал директор МУП Хабаровска «Дорремстрой» Константин Андриенко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Трасса остается востребованной и во время ремонта – десятки автомобилей разъезжаются в обоих направлениях. Строителям мешает лишь столб пыли от проезжающих машин. Дорога по улице Суворова включена в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное». На этом участке строителям нужно решить важный вопрос с водоотведением. Такое поручение дал глава города Александр Соколов.

Ливневая канализация будет проходить частично под землей. Ее протяженность – 1200 метров. «Ливневый коллектор также предусмотрен по проекту, он будет проложен на глубине 3 метра. Диаметр трубы на выходе будет равен одному метру. Вода будет собираться в приемники с обеих сторон и по подземному переходу направляться в основную трубу», — сообщил Константин Андриенко. Закончить строительство дороги должны к 20 октября. Масштабный ремонт переживает и соседняя улица Сидоренко.

Здесь на разных участках дороги несколько экскаваторов срывают прежнее дорожное полотно. Там, где эти работы закончены, идет отсыпка полотна новой трассы. Согласно проекту специалисты уложат 40-сантиметровый слой инертных материалов. До наступления холодов в рамках федеральной программы комплексного развития Хабаровской агломерации необходимо провести ремонтные работы на 30 хабаровских дорогах со всем сопутствующим благоустройством.