Сразу несколько поселков в крае перейдут к зиме на «голубое топливо»

Этой зимой жители сразу нескольких поселков в Хабаровском крае смогут отапливаться с помощью газа. Об этом на очередном заседании рабочей группы по газификации территорий сообщили представители комитета Правительства края по развитию ТЭК. Сотрудники ведомства уточнили, что такая возможность появится в поселках Георгиевка, Могилевка, Новостройка в районе имени Лазо, а также в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как отметили на совещании, в настоящее время в Георгиевке строительно-монтажные работы уже закончены. Подготовлена исполнительная документация. Комитет госстройнадзора и экспертизы назначил повторную проверку объектов. В Новостройке построен трубопровод среднего давления. Газовщики провели испытания. Сейчас документы переданы на проверку, что позволит получить заключение о его соответствии проекту. А в Могилевке для окончания работ осталось проложить около 30 метров трубы. После этого газопровод будет испытан и опрессован.
В Хабаровском районе по всем четырем населенным пунктам идет сверка исполнительной документации по объектам. После этого она будет передана в Госстройнадзор для проведения итоговой экспертизы и получения ЗОС.
После пуска газа, который запланирован на осень, в Хабаровском районе на новый вид топлива перейдут более тысячи собственников частных домовладений. В районе имени Лазо пользоваться услугой смогут жители почти двух тысяч квартир.
Напомним, что в настоящее время в регионе уже газифицировано 26 населенных пунктов, в том числе: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Николаевск-на-Амуре. «Голубое топливо» потребляют на 56 промышленных объектах, 94 предприятиях ЖКХ. На газ переведено 106 тысяч квартир и домовладений. По уровню газификации территорий регион занимает одно из лидирующих мест в ДФО.
Эта запись была опубликована 01.08.2017в 20:50. В рубриках: Общество.
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