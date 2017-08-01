В Хабаровском крае будут активнее привлекать негосударственные организации на рынок социальных услуг

На заседании рабочей группы в Правительстве Хабаровского края состоялось обсуждение результатов внедрения Стандарта развития конкуренции и задач властей региона на второе полугодие 2017 года. Также на встрече шла речь о развитии конкуренции и механизмах привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. Совещание провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв. В работе приняли участие представители краевых министерств, а также руководители некоммерческих организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отмечено, что ежегодно Аналитический центр при Правительстве РФ готовит рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции. В 2016 году Хабаровский край занял 6 место из оцениваемых 85 регионов (в 2015 году – 3 место из 30 регионов).

В частности, возросла оценка по мониторингу в крае административных барьеров, удовлетворенности потребителей. Высокую оценку получила работа коллегиального органа (Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата) и межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий. Улучшилась оценка показателей работы с органами местного самоуправления по развитию конкуренции. Существенный рост значений целевых показателей достигнут по мероприятиям, направленным на развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок.

Особое внимание на совещании было уделено мерам по развитию конкуренции на социально-значимых рынках. В регионе стабильно растет количество негосударственных организаций в этой сфере. Так, больше всего появляется поставщиков услуг в области обязательного медицинского страхования и социального обслуживания населения.

В то же время, участники встречи отметили, что пока объем бюджетных ассигнований, направляемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, невелик.

«Мы должны более активно привлекать новых игроков на рынок социальных услуг. Во-первых, наращивать объем бюджетных средств, выделяемых негосударственным организациям, во-вторых – готовить методологию по участию таких компаний. Желающих прийти на рынок образовательных, социальных услуг довольно много. Но их еще нужно обучить работать в этой сфере. В Хабаровском крае это делается при поддержке научных организаций и НКО. И третья задача – приход таких компаний и НКО в районы края, так как пока социальное предпринимательство у нас развивается главным образом в крупных городах. Развитие конкурентного рынка в социальной сфере, безусловно, положительно повлияет на качество услуг», — подчеркнул Василий Шихалёв.

Отметим, что согласно поручению Президента РФ, к 2020 году 10% от всех бюджетных средств, направляемых на социальные услуги, должны передаваться негосударственным организациям.