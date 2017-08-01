В Хабаровском крае будут активнее привлекать негосударственные организации на рынок социальных услуг
Дата | 01.08.2017 В рубриках: Общество

На заседании рабочей группы  в Правительстве Хабаровского края состоялось обсуждение результатов внедрения Стандарта развития конкуренции и задач  властей региона на второе полугодие 2017 года. Также на встрече шла речь о  развитии конкуренции и механизмах привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. Совещание провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв. В работе приняли участие представители краевых министерств, а также руководители некоммерческих организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отмечено, что ежегодно Аналитический центр при Правительстве  РФ   готовит  рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции. В 2016 году  Хабаровский край занял 6 место из оцениваемых 85 регионов (в 2015 году – 3 место из 30 регионов).

В частности, возросла оценка по мониторингу в крае административных барьеров,  удовлетворенности потребителей. Высокую оценку получила работа коллегиального органа (Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата) и межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий. Улучшилась оценка показателей работы с органами местного самоуправления по развитию конкуренции.  Существенный рост значений целевых показателей достигнут по мероприятиям, направленным на развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок.

Особое внимание на совещании было уделено мерам по развитию конкуренции на социально-значимых рынках.  В регионе стабильно растет  количество негосударственных организаций  в этой сфере. Так,  больше всего появляется  поставщиков услуг в  области обязательного медицинского страхования и социального обслуживания населения.

В то же время, участники встречи отметили, что пока   объем  бюджетных ассигнований,   направляемых  негосударственным организациям, в том числе СОНКО, невелик.

«Мы должны более активно привлекать новых игроков на рынок социальных услуг. Во-первых, наращивать объем бюджетных средств, выделяемых негосударственным организациям, во-вторых – готовить методологию по участию таких компаний. Желающих  прийти на рынок образовательных, социальных услуг довольно много. Но их еще нужно обучить  работать в этой сфере. В Хабаровском крае  это делается при поддержке научных организаций и НКО. И третья задача –  приход таких  компаний и НКО в районы края, так как пока социальное предпринимательство у нас развивается главным образом в крупных городах. Развитие конкурентного рынка в социальной сфере, безусловно, положительно повлияет на качество услуг», — подчеркнул Василий Шихалёв.

Отметим, что согласно поручению Президента  РФ,  к 2020 году 10% от всех бюджетных средств, направляемых на социальные услуги, должны   передаваться негосударственным организациям.

Эта запись была опубликована 01.08.2017в 20:51. В рубриках: Общество.


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