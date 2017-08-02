На Дальнем Востоке заработал механизм снижения тарифов на электроэнергию

Правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке. Для Дальнего Востока установлен базовый уровень тарифа, до которого будут снижены текущие цены на электричество, в размере 4 рублей за киловатт в час на 2017 год (утвержден Распоряжением Правительства России №1615-р).
«На Дальнем Востоке началась ликвидация энергетического неравенства. Утвержден базовый уровень цен на электроэнергию на 2017 год. Снижение тарифов началось с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Перерасчет для предприятий в этих регионах будет вестись с 1 января 2017 года», – уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Самое большое понижение произойдет на Чукотке – на 68,6% (тариф в расчете на 1 кВт ч снизится на 8,76 руб.) и в Якутии – 47,4% (снижение на 3,61 руб. за 1 кВт ч). В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 33 %, на Сахалине – на 30,5 %.
Механизм снижения энерготарифов будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам составит в 2017 году 23,995 млрд рублей.
Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.
Эта запись была опубликована 02.08.2017в 08:51. В рубриках: Общество.
- В Хабаровском крае будут активнее привлекать негосударственные организации на рынок социальных услуг
- Сразу несколько поселков в крае перейдут к зиме на «голубое топливо»
- На улице Суворова строители приступили к установке лотков для ливневой канализации и готовятся прокладывать пешеходные тротуары
- Возведение школы в микрорайоне «Ореховая сопка» будет вестись в круглосуточном режиме
- Приёмка школ и детских садов на 2017-2018 учебный год продолжается в Хабаровске