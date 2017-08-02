Дальний Восток станет привлекательнее для туристов

Введение на Дальнем Востоке нулевой ставки налога на прибыль для предприятий туристско-рекреационной сферы позволит дать новый импульс для развития отрасли, а сам макрорегион станет более привлекательным для туристов. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова.

«С реализацией данного закона повысится привлекательность туристического бизнеса на территории Дальнего Востока. Разработанный механизм позволит привлечь в туристическую сферу новые инвестиции и реализовать перспективные туристические проекты», – прокомментировала введение налоговых льгот в ДФО Галина Данчикова.

Парламентарий отметила, что это восьмой по счету федеральный закон, принятый депутатами Госдумы седьмого созыва, который направлен на развитие Дальнего Востока.

Как напомнила депутат, утверждены критерии для желающих воспользоваться налоговой преференцией по применению нулевой ставки. Она будет предоставлена, если организация имеет на территории ДФО гостиницу или иное средство размещения, и, если доходы от туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% всех доходов налогоплательщика. А также, если организация не применяет пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям и не производит в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Напомним, нулевая ставка на прибыль будет введена для туристско-рекреационного сектора на Дальнем Востоке с 1 января 2018 года. Налоговая льгота будет предоставлена на 3 года – до 31 декабря 2022 года. Соответствующий закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа» подписал 19 июля Президент России Владимир Путин.