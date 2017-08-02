Ирина Яровая: электронная виза – «зеленый свет» для туристов и инвесторов

Упрощенный визовый режим, введенный на Дальнем Востоке, позволит активизировать туристическую активность и более интенсивно общаться с потенциальными инвесторами, считает заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

«Дальний Восток России включает электронный «зелёный свет» для друзей и гостей 18 стран мира. Это почти 1/3 населения земного шара – более 2 млрд человек! Такая мера, безусловно, повышает интерес, доступность и мобильность в посещении нашей страны», — заявила Ирина Яровая.

По ее словам, Дальний Восток стал опытной площадкой для применения принципиально новых механизмов для стимулирования экономической активности.

«Многополярный мир — это мир партнёрства и доверия, уважения и честности. Дальний восток России создаёт новую и мощную опорную точку продвижения именно такого формата взаимодействия России с другими странами. В современном мире именно такие шаги становятся определяющими факторами безопасности и успеха», — уточнила вице-спикер Госдумы.

Напомним, с августа посетить Дальний Восток можно по электронной визе. Вначале она будет применяться только для пунктов пропуска Свободного порта Владивосток в Приморье. С января следующего года по электронной визе можно будет посетить Камчатку и Сахалинскую область.

«Вместе с введением механизма электронной визы Дальний Восток становится привлекательнее и ближе для туристов. Нельзя забывать, что зачастую также действует правило: сегодня — турист, завтра – инвестор», – ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. В него вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ. Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.

Правила оформления виз в форме электронного документа и въезда в Россию на основании таких виз граждан иностранных государств, включённых в соответствующий перечень утверждены Правительством России. Для того, чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.