Более ста молодых специалистов пополнят ряды хабаровских педагогов в 2017 году. В настоящее время в учебных заведениях дальневосточной столицы работает больше двух тысяч молодых специалистов. В этом году около 40 начинающих педагогов выпустят местные учебные заведения – Хабаровский педагогический колледж и педагогический институт ТОГУ. Коллективы учреждений образования также пополнят выпускники прошлых лет и специалисты из других городов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Привлечению молодых педагогов в отрасль способствует система мер социальной поддержки, разработанная городским управлением образования. Выпускникам, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации на педагогическую должность впервые, производится выплата единовременного пособия в размере четырех должностных окладов.

В течение первых трех лет работы выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%, производится ежемесячная компенсация за проезд на всех видах городского общественного транспорта, кроме того, с 2009 по 2016 гг. работникам образовательных учреждений предоставляются служебные квартиры, 27 из них получили молодые специалисты. Это хороший стимул для того, чтобы остаться в профессии надолго.

На протяжении многих лет в городе работает методическое объединение молодых педагогов. С выпускниками общеобразовательных учреждений, выбравшими для себя профессию учителя, проводится работа по заключению договоров о целевом обучении в педагогическом институте. Это дает возможность привлечь их для трудоустройства в образовательные организации. Ежегодно мэр города Хабаровска проводит прием молодых специалистов, на котором вручает им памятные подарки. В этом году такая традиционная встреча пройдет в начале сентября.