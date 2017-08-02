В северных районах края построят волоконно-оптическую линию связи

В Правительстве Хабаровского края подписано соглашение о строительстве в северных районах волоконно-оптической магистрали связи. Исполнителем работ стало ООО «НПО Импульс» — ведущий ИТ-оператор, реализующий подобные инвестиционные проекты. Подписи под документом поставили Губернатор Вячеслав Шпорт и советник по вопросам стратегического планирования и управления проектами компании Георгий Тирон. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках договоренности с 2017 по 2019 год ООО «НПО Импульс» намерено за свой счет проложить магистральную линию связи в Аяно-Майском, Охотском, имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах. Ее общая протяженность составить свыше 2 тысяч километров. Компания разместит на территориях регенерационные пункты и узлы коммутации, что позволит организовать наземные каналы связи. Впоследствии их можно будет использовать для предоставления услуг сотовой связи и широкополосного доступа к сети Интернет.

Как отметил Вячеслав Шпорт, для Хабаровского края проект имеет в первую очередь социальную значимость. Он полностью ориентирован на жителей. В отдаленных северных районах развитие сетей связи всегда было проблемой. Сложный рельеф, суровые климатические условия для многих компаний становились непреодолимыми факторами.

«Я знаю, что ваша фирма уже имеет серьезный опыт работы в Магаданской области и в Республике Саха (Якутия), — заметил Вячеслав Шпорт. – Значит, есть уверенность в том, что вы доведете дело до конца. Правительство Хабаровского края окажет в этом всестороннюю поддержку. Мы заинтересованы, чтобы у наших жителей появились современные технологии связи. Обращайтесь при любой необходимости».

Напомним, что магистральная линия в Хабаровском крае станет частью телекоммуникационного коридора, выстраиваемого между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью. К реализации этого проекта компания ООО «НПО Импульс» приступила в 2015 году.