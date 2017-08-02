Сбой электроснабжения не повлиял на жизнедеятельность Хабаровского края

В Хабаровском крае полностью восстановлено электроснабжение после масштабного сбоя, произошедшего вечером 1 августа. Аварийная ситуация возникла в 21.06 местного времени. Сразу в нескольких регионах Дальнего Востока сотни тысяч человек в одночасье оказались без света. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете по гражданской защите, в Хабаровском крае частичное отключение электричества произошло в 11 районах, в краевом центре и Комсомольске-на-Амуре. Последствия ЧП были зафиксированы в 123 населенных пунктах. Однако серьезного влияния на жизнедеятельность аварийная ситуация не оказала. Все коммунальные и социально значимые объекты смогли оперативно перейти на резервные источники питания, что позволило продолжить работу. Спустя 2-4 часа электроснабжение возобновилось.

«Можно сказать, что с утра 2 августа электричество подается в полном объеме, — уточнили в комитете. – Есть единичные случаи отключений отдельных объектов. Ими занимаются специально созданные бригады энергетиков».

В Правительстве Хабаровского края следят за дальнейшим развитием событий. Ситуацию лично контролирует заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.