Дальневосточный вуз начнет готовить специалистов по работе с Азией

Дальневосточный федеральный университет первым в России запускает программу подготовки специалистов для работы на азиатских площадках. Уникальная программа Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» стартует на площадке третьего Восточного экономического форума во Владивостоке.

Специалистов по работе на зарубежных рынках давно готовят практически все мировые бизнес-школы и университеты. В большинстве из них акцент делается именно на программы по ведению бизнеса в Азии, отметил руководитель Executive MBA в ДВФУ Сергей Зуев.

«Например, учебный курс Executive MBA «International Module in China» от Cambridge Judge Business School включает посещение ведущих международных компаний в КНР. Национальный университет Сингапура и Высшая коммерческая школа Парижа предлагают программу double MBA «Лучшее из Европы и Азии», гарантирующую обширные связи с бизнесом и государственным сектором. Программу «Doing Business in Asia” запустила и одна из ведущих бизнес-школ Европы, EDHEC Business School, ключевой точкой для изучения азиатского бизнеса также является Сингапур. Международный модуль в Азии есть у учебной программы EMBA от Hult», — отметил эксперт.

Добавил азиатский контекст и испанский университет Instituto de Empresa, разработав программу совместно с Singapore Management University. Изучить главный драйвер развития мировой экономики предлагает и международный модуль MBA в Китае от Skolkovo. Аналогичную совместную программу в сентябре этого года запускают Пекинский университет и университетский колледж Лондона, продолжил собеседник.

Мировая школа бизнеса INSEAD, также реализующая несколько подобных программ, так объясняет мейнстрим: «Несмотря на процессы глобализации, кросскультурные отличия между региональными рынками огромны и являются основным камнем преткновения для эффективного менеджмента за рубежом. Для того чтобы реализовывать эффективные конкурентные стратегии роста или расширения своего бизнеса в Азии, требуются новые знания, иные инструменты и подходы».

«Именно так. Новые знания и подходы. Наконец подобная учебная программа разработана и в России. Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение», разработанная Дальневосточным федеральным университетом совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, – по сути первая пошаговая инструкция по выходу российских компаний на рынки АТР», — прокомментировал Сергей Зуев.

Первый учебный модуль программы Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» стартует на площадке третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков подчеркнул, программа в полной мере соответствует задачам опережающего развития Дальнего Востока.

«Меры господдержки, реализуемые сегодня профильным Министерством и новыми институтами развития, позволяют успешно создать и развивать бизнес. Новые инструменты направлены в первую очередь на экспортоориентированные производства, с учетом, что рядом находится рынок сбыта в 6,6 триллионов долларов, программа «Бизнес в Азии» — именно то, что сейчас нужно дальневосточным инвесторам», — подчеркнул Валентин Тимаков.

Отметим, по словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, в основе новой модели развития Дальнего Востока лежит международная интеграция со странами АТР и создание глобальных конкурентоспособных условий экономического развития.

«Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися регионами мира, АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь, с которой мы граничим на Дальнем Востоке, в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий», — заявил Министр.