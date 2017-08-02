Более 300 соотечественников готовы переехать в Амурскую область

По данным министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области за первое полугодие 2017 года подано 122 заявления для переезда 320 человек в регион в рамках государственной программы переселения.

Переехать в Амурскую область на постоянное место жительства пожелали в основном соотечественники из стран ближнего зарубежья. 42 заявления поступило от граждан Армении, 28 — от жителей Украины, по 14 — от граждан Казахстана и Таджикистана, 11 — от жителей Узбекистана. Уже рассмотрено 116 заявлений и положительно согласовано 93 заявления на приезд 253 человек на постоянное место жительства в Приамурье.

В этом году в Приамурье прибыло 196 участников программы. 55 из них — жители Украины, 49 — из Армении, 27 — из Узбекистана, 23 – из Таджикистана, 20 – из Казахстана. Впервые за весь период действия программы, в Приамурье прибыла семья из Уругвая в составе 6 человек. Почти половина переселенцев осталась жить в Благовещенске, 17 человек уехали в Тынду, 15 – в Шимановск, 13 – отправились в город Свободный.

Для сравнения, за 6 месяцев прошлого года поступило 197 заявлений от соотечественников. Это объясняется тем, что последние три года программой переселения активно пользовались граждане Украины. За весь период действия программы область приняла более 4-х тысяч соотечественников.

Стимулирование миграционной активности на Дальний Восток также предусмотрено утвержденной Правительством концепции демографической политики.

По словам заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаева, «задачей принятой концепции демографической политики как раз является увеличение численности населения на Дальнем Востоке к 2025 году до 6,5 миллионов человек». «Это плюс 300 тысяч новых жителей», – уточнил он.

«Рассматривается возможность какую-то часть из планируемых 300 тысяч до 2025 года привлечь за счет соотечественников, проживающих за рубежом, которые хотят вернуться и жить в Российской Федерации. Специальные программы им позволят снизить издержки и барьеры, которые могут быть при переезде из другой страны. Это важный инструмент, и он тоже отдельно прописан в концепции», – отмечал замглавы Минвостокразвития.