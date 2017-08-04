Укрепление здоровья школьников станет частью мер по реализации демографической концепции

Меры, направленные на формирование здорового образа жизни учащихся, укрепление физического и морального здоровья подрастающего поколения, в том числе репродуктивного здоровья, будут предусмотрены при формировании плана реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Эксперты в области демографии предлагают учитывать лучшие практики, которые уже применяются на Дальнем Востоке и в других регионах России.

Владимир Базарный, эксперт в области здоровьесбережения в школах, доктор медицинских наук, поделился своим видением: «Существующая демографическая политика опирается на достижение количественных показателей, таких как увеличение численности новорожденных. В свою очередь, качественные показатели являются немаловажными. Например, при реализации концепции необходимо учитывать факторы здорового развития детей, как физического, так и морального».

Пилотные проекты по улучшению здоровьесбережения школьников реализуются уже сейчас. Так, Владимир Базарный упомянул о проекте в гимназии №1 г. Артем Приморского края. «Проект по разработанной нами концепции воспитания и обучения детей предусматривает проведение медицинского обследования каждого ребенка при поступлении в школу и по ее окончанию. Процесс обучения проходит в режиме динамических поз при использовании ученических конторок. Мальчики и девочки учатся дифференцированно друг от друга, так как взросление и умственное развитие девочек и мальчиков протекает по-разному. Показатели роста, развития и здоровья обучающихся постоянно подвергаются мониторингу». По мнению эксперта, подобная методика эффективна: в России существует еще несколько таких школ, аналогичная концепция применяется в г. Балашихе, Московской области».

«Школа здоровья», созданная в пилотном проекте, направлена на решение таких вопросов, как формирование мотивации здорового образа жизни у детей и подростков, в том числе профилактики заболеваний и зависимостей, выработки знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения, приобщение к физической культуре и спорту.

Напомним, Минвостокразвития России утвердило в Правительстве Российской Федерации концепцию дальневосточной демографической политики до 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 июня на сайте Правительства.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка ранее сообщал, что совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев будет разработана дорожная карта, включающая в себя полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.