Сильные дожди вновь пройдут в крае

Дальневосточный гидрометцентр передал оперативное предупреждение об изменении погоды. Синоптики прогнозируют, что с 3 по 4 августа в Хабаровском, Амурском, Нанайском и Верхнебуреинском районах пройдут сильные дожди, которые принесет с собой очередной циклон. Местами ливни будут сопровождаться грозами. Возможно усиление ветра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Спасатели предупреждают, что в эти дни могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. В МЧС не исключают обрывы линий связи, электроснабжения. Из-за ухудшения видимости на автодорогах повысится аварийность. Кроме того, сильные осадки могут вызвать повышение уровней воды в горных реках. В низинах возможны подтопления дорог, сельхозугодий, сенокосов, полей.

Главам муниципальных образований направлены инструкции по снижения риска ЧС и минимизации их последствий. Жителям края рекомендуется принять меры личной безопасности — отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, следить за детьми.

При возникновении опасности для жизни или здоровья следует немедленно сообщать в единую службу спасения на номер «112».