Лучшего лесного пожарного выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Лучший лесной пожарный – 2017». Победителем стал Максим Бабыльский — сотрудник Мухенского лесного хозяйства, расположенного в районе имени Лазо. По решению жюри, он лучше всех сумел справиться как с теоретическими, так и с практическими этапами, продемонстрировав профессиональные навыки борьбы с огнем. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего в конкурсе приняли участие 23 пожарных из 14 районов края. Среди заданий были состязания по физподготовке, тесты на знание правил охраны труда, техники безопасности. В финале претендентам на победу предлагалось пройти полосу препятствий, после чего с помощью ранцевого огнетушителя и мотопомпы ликвидировать условный пожар.

Осенью Максим Бабыльский отправится в Московскую область. Там он представит Хабаровский край на федеральном этапе общероссийских состязаний.