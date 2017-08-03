Вячеслав Шпорт: Необходимо увеличить темпы строительства и ремонта дорог в Хабаровске

Сегодня Губернатор края провел совещание, посвященное ходу реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровской городской агломерации. В работе приняли участие руководство министерства промышленности и транспорта края, администрации Хабаровска и Хабаровского района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В центре внимания на совещании были вопросы по своевременному завершению всех работ, запланированных на этот год. Было отмечено, что общий объем финансирования на 2017 год составит 1,4 млрд. рублей. Более 90% от этой суммы направляется на объекты в краевой столице. В списке наиболее крупных строек – приведение в нормативное состояние улиц Краснореченская, Суворова, Сидоренко, а также участок дороги до индустриального парка «Авангард». Значительные объемы работ запланированы и по ремонту улично-дорожной сети.

Пока, по оценке краевого министерства промышленности и транспорта, темпы работ на этих объектах низкие. На стройплощадки выведено мало специализированной техники, не хватает дорожных рабочих. При этом финансирование обеспечивается без сбоев.

И.о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук заверил участников совещания, что в течение августа отставание от графиков будет ликвидировано.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил максимально ускорить работы на всех объектах в краевой столице.

«Необходимо приложить все усилия для того, чтобы ликвидировать отставание, не снижая при этом качество производимых работ. Графики, которые установлены Росавтодором и Минтрансом России, должны быть выполнены, тут не может быть никаких отговорок и компромиссов. Август должен стать для дорожников в Хабаровске самым «ударным» месяцем», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона также отметил, что в ближайшее время лично оценит ход работ на нескольких участках дорог в краевой столице.

Напомним, что всего в Хабаровской агломерации в рамках федерального проекта в этом году планируется отремонтировать 58 км автотрасс.

Одной из основных целей проекта является приведение в нормативное состояние до 85% всей дорожной сети. Вторая важная задача — снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Программа реализуется в три этапа до 2025 года. Общий объем финансирования составляет 12,7 млрд. рублей. Это средства федерального бюджета (6,1 млрд. рублей), краевой казны (5,3 млрд. рублей), а также местного бюджета (1,3 млрд. рублей).