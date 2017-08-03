Развитие малой авиации — один из ключевых вопросов для Хабаровского края

Формирование федеральной стратегии по развитию малой авиации необходимо для Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, об этом сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт.

«Мы всячески поддерживаем формирование федеральной стратегии по развитию малой авиации в регионах. Для Хабаровского края это один из ключевых вопросов. Практически во все северные районы края можно добраться только самолетом. Например, до Охотска нужно лететь почти три часа из Хабаровска, другой возможности туда попасть нет», — прокомментировал глава региона.

По словам губернатора, в регионе идет обновление воздушного парка. «Мы субсидируем из краевого бюджета стоимость авиабилетов, обновляем парк воздушной техники. Например, за последние годы мы приобрели несколько новых самолетов L-410. Также строим новые аэровокзалы, как например, в Николаевске-на-Амуре», — рассказал он.

Вместе с тем, по мнению Вячеслава Шпорта, пока прилагаемых усилий недостаточно для обеспечения потребностей региона. «Сегодня мы обсуждаем с федеральным центром возможную помощь в субсидировании внутрикраевых авиаперевозок в отдаленные районы, развитие лизинговых схем по приобретению самолетов для малой авиации. Уверен, разработка профильной стратегии позволит систематизировать и решить все эти вопросы», — заявил он.

Напомним, 26 июля глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока, говорится на официальном сайте главы государства.

Правительству России поручено совместно с дальневосточными регионами провести оценку потребности авиакомпаний в воздушных судах для осуществления местных авиаперевозок пассажиров на территории Дальнего Востока. Также в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» будет уточнен специальный «дальневосточный раздел», связанный с опережающим развитием Дальнего Востока.