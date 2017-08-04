Владимир Путин призвал министерства и ведомства следовать приоритетам государства по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин призвал все министерства и ведомства поддержать государственные приоритеты на Дальнем Востоке, подчеркнув их важность для развития всей страны.

По словам главы государства, для развития региона важны не только вложения крупных компаний. «Текущая работа важна, и я хочу ее увидеть», — сказал Президент России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Владимир Путин обратил внимание, что сейчас на Дальнем Востоке реализуются «крупнейшие проекты, которые должны дать рост экономике региона и его социальной сфере, дать мощный эффект в масштабах всей страны».

«Их реализация способна дать огромный инвестиционный ресурс и серьезный стимул для создания смежных производств для наращивания экспортных возможностей страны, — заявил Президент России. — Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов. В том числе как центра частных капиталов малого и среднего бизнеса.

Как отметил глава государства, на примере ведущих дальневосточных проектов нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и на Дальнем Востоке, и на всей территории России, в других регионах.

По словам главы государства, необходимо обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые и налоговые инструменты, помочь решить вопросы с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, а по возможности к нулю административные барьеры и давление со стороны контролирующих органов.

«Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать», — заявил глава государства, обозначая вопрос приоритизации развития Дальнего Востока, добавив, что «это пока не очень удаётся нашим коллегам».

Напомним, что сегодня глава государства принял участие в запуске трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, а также провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.