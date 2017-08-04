Поселок Эворон этой зимой будет отапливаться от новой котельной

Этой зимой жители поселка Эворон в Солнечном районе будут полностью обеспечены теплом от новой угольной котельной. Готовность населенного пункта к холодам проверило Министерство ЖКХ края. Специалисты уверены, что перебоев с отоплением, которые случились минувшей весной, когда происходило переподключение между старой котельной и новой, больше не будет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В настоящее время параметры теплоносителя котельной способны обеспечить температурный график для тепловых сетей Эворона. Испытания, проведенные весной, показали, что объект может работать с максимальной нагрузкой без сбоев. Именно от новой котельной шла подача тепла в конце отопительного периода. Жалоб от населения в тот момент не зафиксировано.
«Результаты эксплуатации котельной были тщательно проанализированы, — сообщили в краевом министерстве ЖКХ. — В итоге, на объекте проведены дополнительные работы, повысившие эффективность оборудования».
В министерстве уточнили, что старая котельная поселка на всякий случай пока будет поддерживаться в рабочем состоянии. В целом такая схема обеспечит надежность системы теплоснабжения в населенном пункте.
Напомним, что прошлой весной в поселке Эворон произошли перебои в подаче тепла. Новая котельная, строительство которой нерадивые подрядчики затянули почти на десять лет, при запуске не смогла обеспечить необходимый температурный режим. Решением проблемы оперативно занялась администрация Солнечного района.
Эта запись была опубликована 04.08.2017в 21:22. В рубриках: Общество.
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