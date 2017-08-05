В крае стартовала продажа авиабилетов по маршруту «Хабаровск-Чегдомын»

Компания «Хабаровские авиалинии» запустила продажу билетов на прямое авиасообщение «Хабаровск-Чегдомын-Хабаровск». На маршруте будет работать самолет L-410. Первый регулярный рейс назначен на 11 августа.
Средняя цена билета эконом-класса на одного взрослого пассажира составит 5525 рублей. В стоимость тарифа включен перевоз багажа весом до 10 кг. Как сообщили в авиакомпании, стоимость может быть увеличена из-за дополнительных агентских сборов. На некоторых рейсах будут действовать дополнительные промо-тарифы от 3500 рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Планируется, что рейс из Хабаровска будет выполняться три раза в неделю с вылетом в 9.10 по местному времени. Из Чегдомына самолеты будут вылетать в те же дни в 11.20.
Напомним, восстановить регулярное авиасообщение между Хабаровском и Чегдомыном поручил Губернатор края Вячеслав Шпорт. Работа по повышению транспортной доступности Верхнебуреинского района ведется совместно с компанией СУЭК и администрацией муниципального образования. В настоящее время в поселке Чегдомын в рамках инвестиционного проекта завершается строительство нового здания аэровокзала, который вскоре сможет принять первых пассажиров.
Эта запись была опубликована 05.08.2017в 08:23. В рубриках: Общество.
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