На «дальневосточных гектарах» будут делать натуральные йогурты и мороженое

Житель Амурской области присоединил «дальневосточные гектары» к своему участку и развивает молочную ферму. В планах предпринимателя организация переработки продукции и производство натуральных йогуртов и мороженого.

Три года назад семья Александра Пушкаренко получила небольшой участок в селе Бочкаревка. Когда построили дом, было принято решение перебраться туда всей семьей из районного центра, где они раньше жили в многоквартирном доме. В собственном доме теперь всем хватает места. На участке занялись сельским хозяйством, в частности животноводством, но не хватало земли для возведения необходимых сельскохозяйственных построек. «В прошлом году мы смогли сильно расшириться благодаря полученному сельскохозяйственному гранту и стартовавшей в начале лета программе «Дальневосточный гектар», — рассказывает Александр Пушкаренко. — Я один из первых в Амурской области получил землю. Участок оформил на себя и своего сына прямо вплотную к нашему участку. У меня большая семья, большие планы – сейчас выбираем место, чтобы взять «дальневосточные гектары» на остальных членов семьи». В семье Пушкаренко восемь детей: после рождения пятерых сыновей Александр с женой решил взять под опеку еще трех девочек. У начинающих фермеров 35 коров и подсобное хозяйство, в котором есть козы, куры, свиньи, индюки, кони, бараны и кролики.

На полученной земле уже построен коровник, а сейчас идет возведение небольшого цеха переработки продукции: «Важно как можно быстрее организовать переработку, ведь продавать молоко как сырье не так выгодно, как уже готовый продукт – масло, творог, йогурт и мороженое», — рассказывает фермер. Планируется увеличить поголовье крупнорогатого скота до 100 голов и попытаться еще раз выиграть грант на развитие фермерского хозяйства. «Молоко сейчас в цене. Это раньше, когда я рос, корова, а то и несколько в каждой семье были. А сейчас — на всю область три крупные молочные фермы и несколько мелких. Поэтому про рынок сбыта и спрос не переживаем — он есть, да и Китай не за горами».

Как неоднократно говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством.

«Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», — подчеркнул глава Министерства.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило около 99 тыс. заявлений, более 26 тыс. земельных участков уже передано в пользование.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.