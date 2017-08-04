В Хабаровске завершается подготовка жилого фонда к зиме. Сумма затрат на эти цели составит более 500 миллионов рублей. Чтобы горожане, проживающие более чем в четырех тысячах многоквартирных домов Хабаровска, встретили студеное время года в тепле и комфорте, проделан огромный объем работ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На сегодняшний день в 67 высотках восстановлено подъездное отопление; в 3317 домах промыты отопительные системы; вместо отслуживших свое проржавевших стояков установлено около 7,5 тысячи погонных метров новых; отремонтированы 393 подъездные двери; ремонту подверглись 102 розлива; восстановлена герметика наружных домовых швов почти в 200 домах; отреставрировано 236 кровель (это на 28 крыш больше, чем было запланировано) и, главное, приведены в «боевую готовность» 3066 тепловых пунктов. «Все управляющие компании города активно готовят жилой фонд к отопительному сезону — с опережением графиков и даже перевыполнением планов: по Хабаровску осталось менее 30% невыполненных работ, причем — не самых глобальных», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.

В общей сложности в Хабаровске нужно подготовить к зиме 4032 дома. В срок до 15 сентября все они должны получить специальные «паспорта готовности». Напомним, что такой «паспорт» — не формальность, а весьма серьезный документ: свои отметки о нормативном состоянии жилого строения ставит «Водоканал» (предприятие проверяет водопровод и канализацию); исправность газораспределения оценивает «Газпром»; «Теплосети» контролируют состояние отопительной системы. Свою «визу» в паспорте оставляют и представители общественности – комиссии, в составе которых в обязательном порядке есть жильцы проверяемого дома.

Окончательный допуск к эксплуатации здания в зимних условиях дает администрация города Хабаровска. В настоящий момент 1310 жилых домов краевого центра уже получили заветные «паспорта готовности», 63 из них расположены в поселке имени Горького. «Мы полностью завершили реставрацию кровель, элеваторных узлов, тепловых пунктов, замену розливов и расчистку подвалов, привели в порядок все инженерные сети и коммуникации, отремонтировали цоколи: все это хозяйство уже полностью готово к эксплуатации в зимний период.

Завершаем ремонт подъездов, установку в них дверей и пластиковых окон – и тех и других мы поставили в текущем году значительно больше, чем планировали. Еще осталось утеплить несколько метров домовых швов – сделаем это, как только установится солнечная погода», — рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович.