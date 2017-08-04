Более 5,5 тысячи дошколят примут в этом году детские сады Хабаровска. Сегодня в городе работают 85 детсадов. Их количество увеличилось за счёт дошкольных учреждений Минобороны, которые этим летом перешли на баланс муниципалитета. Все детсады уже прошли приёмку специальной комиссии, сейчас идут плановые работы по ремонту пищеблоков в пяти учреждениях. На эти цели из бюджета города было выделено около 10 миллионов рублей.

Об этом сообщила начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова. «Плановые работы продлятся до 1 сентября. Дети от 3 лет все обеспечены местами. Если для двухлетних малышей нет мест в детсадах по месту жительства, то предлагаем места в ближайших районах», — отметила Татьяна Матвеенкова. Продолжается реконструкция второго корпуса детского сада № 145 по пер. Топографическому, 9. Его планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года. Учреждение сможет принять 120 детей. На 12-часовой режим работы перешли около 85 % детских садов.