Получатель «дальневосточного гектара» из Хабаровска получил грант на развитие молочной фермы

Участник программы «дальневосточный гектар» Михаил Утробин совершил велопробег из Хабаровска во Владивосток. По его словам, такой дистанцией он хотел доказать, что невозможное возможно. Вернувшись домой, Михаил приступит к строительству молочной фермы на своем участке.

Спортсмен провел в пути почти 42 часа, преодолев более 750 километров. По пути велосипедист делал остановки в населенных пунктах и с удовольствием делился своей историей с журналистами и «гектарщиками».

«Став участником программы «дальневосточный гектар», я решил заняться сельским хозяйством. Моя семья любит настоящее, деревенское молоко. Но фермеры со стажем настроены скептически – без опыта, мол, не получится. Своим велопробегом я хотел доказать, что нет ничего невозможного, если подходить к делу упорно, системно и взвешенно», — рассказал Михаил Утробин.

Семья Утробиных оформила коллективную заявку на 5 гектаров. Место выбирали тщательно, проколесив не один десяток километров в окрестностях Хабаровска.

«Я очень люблю горы и специально искал участок возле Большехикцинского заповедника, расположенного на хребте Хехцир. Взял гектар практически у подножья, всего в 900 метрах от заповедника, оттуда открывается прекрасный вид. От Хабаровска всего 50 километров, на машине доезжаю до участка всего за 40 минут, на велосипеде за 1,5 часа. Рядом с участком отсыпана дорога, есть электричество, шикарное место», — поделился участник программы.

К освоению «дальневосточных гектаров» Михаил подошел основательно: определился с проектом, составил смету, нашел источники финансирования и уже вскоре приступит к строительству.

«Большинство получателей гектаров осваивает свои участки поэтапно, по мере появления средств. Я подошел к этой задаче немного иначе: подсчитал общую сумму затрат, составил проект, смету и начал искать источники финансирования. Подал документы на получение субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в Министерство сельского хозяйства Хабаровского края и выиграл грант в размере трех миллионов рублей. Добавил собственные средства и начинаю осваивать участок. Этот велопробег – мини-отпуск, чтобы с новыми силами приступить к реализации задуманного», — поделился Михаил.

До конца этого года на участке Утробиных появится коровник на 17 голов и фундамент будущего дома. Государство оказывает реальную помощь начинающим фермерам, отметил участник программы, но «под лежачий камень вода не течет».

«Многие не верили, что такие новички в сельском хозяйстве, как я, могут получить грант. Но все действительно возможно, помощь реальна. Конечно, это произошло не по щелчку, необходимо было собрать пакет документов, детально изучить новую сферу деятельности. В профильном ведомстве края мне подробно объясняли весь процесс, подробно отвечали на все вопросы. По сути дела, я устроился на работу сам к себе, и мне это очень нравится», — подчеркнул Михаил Утробин.

Участник программы уже придумал и схему реализации будущей продукции – он планирует создать интернет-площадку, на которой будет выставляться продукция нескольких фермерских хозяйств, доставку которой будет осуществлять единая организация. Такая сельскохозяйственная кооперация будет способствовать развитию семейных ферм и индивидуальных подсобных хозяйств на «дальневосточных гектарах», неоднократно подчеркивал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

«Реализация программы «дальневосточный гектар» усиливает предпосылки для развития кооперации: уже сейчас на карте Дальнего Востока сформировались 53 агломерации земельных участков. Значительные расстояния на Дальнем Востоке делают целесообразным развитие снабженческо-сбытовых кооперативов. Такая форма объединения гарантирует сбыт производимой продукции и упрощает многие процессы, такие как приобретение техники для упаковки, хранения и транспортировки продукции, участие в госзакупках, отстаивание интересов мелких сельхозпроизводителей в органах власти, а также процесс кредитования. Все эти преимущества мы готовы продемонстрировать на пилотных проектах. К развитию кооперации на Дальнем Востоке необходим системный подход», — заявил глава Агентства.