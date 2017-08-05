На Дальнем Востоке отметят день коренных народов мира

Дальневосточные регионы присоединяются к празднованию Международного дня коренных народов мира.

«Мало кто представляет, насколько контрастен Дальний Восток и насколько богат своей культурой. Здесь бок о бок вместе живут русские, украинцы, татары, евреи и большая в России группа коренных народностей: саха, коряков, нанайцев, нивхов, ульчей, удэгейцев, ительменов, эвенков, айнов, алеутов, чукчей, экскимосов и другие. Дальний Восток сумел соединить воедино великое духовное богатство разных народов, их историческое и культурное наследие, которое и по сей день поражает своей яркой самобытностью и необычайной гармонией», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

На Чукотке народные гуляния и тематические мероприятия проходят с 4 по 15 августа. Самое большое торжество пройдет в Анадыре на главной городской площади.

В Республике Саха (Якутия) 9 августа на центральной площади Якутска будет организован концерт «Живые звуки Арктики». В чумах этнических ассоциаций будет проходить выставка-ярмарка изделий мастеров. Кроме того, в этот день на площади молодежь коренных малочисленных народов Севера подведет итоги III Молодежного суглана. Праздник завершится хороводным танцем Сээдьэ, который соберет в единый круг гостей и жителей нашего города Якутска.

В Хабаровском крае основные тематические мероприятия запланированы на 8-12 августа. Так, 9 августа в краевом доме ветеранов в Хабаровске пройдет фестиваль этнической музыки, песней и танцев «Нани» («Люди земли»). Перед гостями выступят лучшие творческие коллективы и солисты из муниципальных районов региона. 12 августа коренные малочисленные народы Севера ждут хабаровчан на «День коренных народов» и выставку-ярмарку художественных ремёсел. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Заимка». В Комсомольске-на-Амуре на краевом фестивале «Ремесла земли Дерсу» свои работы представят 32 мастера декоративно-прикладного искусства коренных народов из 16 муниципальных образований.

Экологический фестиваль «Дыхание моря» пройдет в Магаданской области. В программе фестиваля: фотоконкурс «Удивительный миг», «Краса Охотского моря–2017», конкурс изобразительного искусства «Родной край», «Народная уха». В городских округах пройдут конкурсы, национальные спортивные и танцевальные мероприятия.

Напомним, Международный день коренных народов мира учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года. Во всем мире его принято отмечать 9 августа.

Международный день коренных народов мира является для всех народов днем взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций.