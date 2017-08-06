Гадости из-за бугра

Жить хотелось всем. Я про русских зарубежных фашистов 1920-1930-х годов. По сути, всё немножко не так. Кстати, популярная тема становится в Литве. Будем разбираться, куда кривая выведет.

Во-первых, показывается символика германского нацизма, которую придумал Адольф Гитлер. Читайте книгу Александра Ушакова «ГИТЛЕР: НЕОТВРАТИМОСТЬ СУДЬБЫ». И, к фашизму указанная символика не имеет никакого отношения.

Фашизм и Нацизм есть несовместимые понятия по определению. НАЦИЗМ — благополучие одной национальности за счёт других национальностей, проживающих на одной территории. ФАШИЗМ — благополучие всех национальностей за счёт всех национальностей, проживающих на одной территории.

В переводе с итальянского языка ФАШИ означает связка прутьев. Кстати, связка прутьев в древнерусском языке означает КИТА, поэтому правильно будет говорить станция метро «КИТА-ГОРОД», так как стены первого московского Кремля делались из связки прутьев.

Что касается фашизма, то это итальянская идеология, получившая полное развитие при Муссолини. Италия долгое время состояла из отдельных территорий, и их надо было объединить. Ранее что-то было, похоже, с германскими племенами, Прусский вариант.

В продолжение темы, тогда, в 1920-1930-е годы, Гитлер не мог принять идеологию фашизма, а Муссолини идеологию нацизма. И только в 1937 году Гитлер смог подмять под себя Муссолини, а с ним канула в небытие и идеология фашизма.

Правильно надо говорить ГИТЛЕРОВСКИЙ НАЦИЗМ, а ГИТЛЕРОВСКИЙ ФАШИЗМ — неправильно, так как Гитлер не был фашистом, он был нацистом. Почему говорят немецко-фашистские оккупанты, а не немецко-нацистские оккупанты? Всё просто, Сталин не смог выговорить немецко-нацистские оккупанты, а вот немецко-фашистские оккупанты смог, так и пошло.

Если рассматривать вопрос государственного устройства, то нацизм предполагает унитарное государственное устройство, то есть, одна национальность — одна страна, а фашизм — федеративное, где все за всех.

Если фашизм рассматривать в дословном обозначении, то в современной России более приемлемо, как связка прутьев, КИТИЗМ.

Что касается русских движений за рубежом во времена германского нацизма, то всем хотелось жить, и люди приспосабливались.

Вспомните, какая очерёдность по уничтожению народов была у Гитлера? Вторыми были поляки, потом украинцы, а уже потом в борьбе за жизненное пространство народы Советского Союза. Такого конкретного понятия, как «русские» у Гитлера не было.

Но первыми стояли евреи, и поставил их на первое место не Гитлер. Да, в биографии есть личный фактор ненависти к евреям, но он мог бы так и остаться в забытьи.

Просто евреев, а точнее, то их деньги, решили нагнуть американцы. Было время Великой депрессии. И здесь подвернулась Германия. К власти в Германии рвались коммунисты, которых на то время не поддерживал Сталин, который был занят индустриализацией Советского Союза, и всё технологическое оборудование в основном шло из Германии в обмен на зерно и нефть.

Коммунисты при власти — это классовая борьба и потеря собственности. И эту собственность в Германии никто не хотел терять. Единственной силой, кто мог противостоять представителям Теории социального равенства, были нацисты.

И их поддержали американцы, деньгами, по просьбе германских промышленников. Но, как принято в финансовом мире, долги надо отдавать, и, взамен американцы через поляков намекнули на евреев и территорию Советского Союза. Что и было сделано.

Получается, что в этой цепочке поляки и есть посредники уничтожения евреев и нападения на СССР.

Сегодня еврейские деньги составляют огромную часть американского финансового могущества. Есть и государство Израиль, в благодарность за вклады в американские банки.

Как итог, и сегодня американцы боятся экономического сотрудничества Германии и России, и свидетельством тому две мировые войны.

Вот теперь возник на повестке дня СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2, и это из той же истории американских гадостей.

Так что, на самом деле, непонятные зарубежные русские фашисты тогда боролись не за величие России, а за её уничтожение.

И за своё место под символом Солнца. И кто его займёт сегодня?