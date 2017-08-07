Хабаровчане освобождаются от мусорной кабалы. Неприглядные помойки и ржавые баки уходят в прошлое: все чаще горожане выбирают заглубленные мусоросборники. Сейчас во дворах дальневосточной столицы их установлено уже тридцать штук. Еще десять порадуют своим появлением жильцов хабаровских многоэтажек до конца лета текущего года. Об этом рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Жители Хабаровска все больше интересуются современными технологиями сбора и утилизации бытовых отходов. Один из таких прогрессивных способов избавления от мусора – монтаж во дворах заглубленных контейнеров. К концу лета в городе будут действовать уже 40 таких «капсульных» помоек. Специально для их обслуживания мы приобрели мощный мусоровоз «Volvo». В отличие от обычных российских мусоровозов, бункер которых вмещает порядка 40 кубометров отходов, этот автомобиль может единовременно загрузить и вывезти 120 кубометров ТБО», — сообщил он.

Что до самих мусорных контейнеров заглубленного типа, то горожане уже высоко оценили их многочисленные преимущества. Подземные мусороприемники компактны, гигиеничны, экологичны, экономичны. Устроен такой контейнер довольно просто. Он состоит из капсулы, герметичной крышки, крепежной рамы для мусорного мешка и, собственно, самого мешка. В крышке имеется просторный люк (иногда – не один), через который пользователи сбрасывают мусор.

На 2/3 объема контейнер погружен под землю. Под крышкой, внутри капсулы, установлен мешок из прочного пластика для сбора отходов. Срок службы мешка – 1 год, а время эксплуатации капсулы и крышки, изготовленных из пенополистерола высокого давления, практически не ограничено. Средние общие габариты контейнера (возможны разные модификации) –1 метр 30 сантиметров в диаметре и 1,5 метра в глубину. Вместительность мусоросборника – 5 кубометров, благодаря чему одна капсула заменяет 6 обычных мусорных контейнеров. Из-под герметичной крышки капсулы не разлетается мусор, не исходит зловония.

Она не позволяет кошкам и собакам вольготно инспектировать содержимое мусорных мешков, выброшенных людьми. Благодаря медленной наполняемости и гигиеничности сокращается кратность вывоза отходов, а, следовательно, возникает значительная экономия на топливе и амортизации техники. Идея подземных помоек и ее техническое решение пришли к нам из Финляндии, а на вооружение хабаровчанами взят опыт Санкт-Петербурга, где мусорные «капсулы» уже отлично зарекомендовали себя.

Как отметил Константин Балушкин, если раньше приходилось приобретать импортные подземные мусоросборники, то теперь российские производители наладили выпуск качественных отечественных, ни в чем не уступающих заморским. Их-то и закупают сейчас для установки во дворах краевого центра. Удовольствие это – не из самых дешевых, но, с другой стороны, и не запредельной стоимости: вместе с оборудованием площадки установка такого контейнера заглубленного типа обойдется примерно в 400 тысяч рублей. Обзавестись таким мусорным «чудом» с меньшими затратами горожанам помогает мэрия. Как рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Мария Кущ, в этом году в Хабаровске прошел традиционный конкурс по предоставлению собственникам жилых помещений многоквартирных домов муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий. Впервые за его 12-летнюю историю горожане смогли получить средства не только на ремонт дворов и установку в них малых архитектурных форм, но и на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров.

«И жильцы многоквартирных домов, и управляющие компании проявляют очень большой интерес к подземным мусоросборникам – именно поэтому было решено включить их установку в условия конкурса. Благодаря гранатам, несколько «капсульных» помоек появились в этом году в Индустриальном районе города – на улице Суворова, 13 (там установили два заглубленных контейнера), еще два – близ группы домов по улице Королева (№№12, 12а и 14) и во дворе дома 20 по улице Юности», — сообщила она.

Напомним, что в 2017 году на реализацию программы по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий из городского бюджета выделено 36,6 миллиона рублей. Как и в прошлые годы, муниципальный грант предоставлялся на условиях долевого финансирования, при этом доля средств, выделяемых городом, составляла порядка 67% от общей стоимости проекта. Остальные деньги его авторы изыскивали из собственных фондов. Максимальный размер гранта составил 1 миллион рублей на благоустройство двора и 500 тысяч рублей – на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера – всё зависело от предпочтений собственников жилья. В общей сложности до конца года в рамках городской программы грантовой поддержки будут благоустроены 65 дворовых территорий.