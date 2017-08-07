Безопасность электроэнергетики на Дальнем Востоке будут держать на особом контроле

Вопросы обеспечения энергетической безопасности стали одной из тем выездного совещания Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с главами дальневосточных регионов, прошедшего в Якутске.

«Произошедший 1 августа инцидент с масштабным отключением энергоснабжения в объединенной энергосистеме Дальнего Востока, свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по повышению надежности и безопасности в электроэнергетике, включая электросетевое хозяйство Дальневосточной и Забайкальской железных дорог. Данный вопрос очень важен, и мы будем держать его на особом контроле», — подчеркнул Николай Патрушев.

Как отметил секретарь Совбеза, для этих целей «подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие закрепление за ведомственными охранными структурами полномочий по охране объектов ТЭК высокой и средней категории опасности, включая осуществление административного задержания и составление протоколов, актуализированы паспорта безопасности объектов ТЭК». Также, по его словам, «повышена эффективность реализации программ газификации населённых пунктов и промышленных потребителей».

Благодаря активизации правоохранительной работы выявлено около 50 преступлений в сфере ТЭК на Дальнем Востоке. «Размер материального ущерба составил почти 144 млн рублей, из которого возмещено 34 млн рублей. Пресечена деятельность трех преступных групп, специализирующихся на присвоении денежных средств населения, поступаемых в счет оплаты за потребленные энергоресурсы», — уточнил Николай Патрушев.

Напомним, на вопросы обеспечения безопасности функционирования объединенной энергосистемы Дальнего Востока обратил внимание на прошлой неделе Президент России Владимир Путин в связи с произошедшей системной аварией. Глава государства поручил Министру энергетики России Александру Новаку проанализировать выявление причин энергосбоя и разработать предложения по минимизации подобных случаев.