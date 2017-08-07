Вопросы повышения эффективности регулирования миграционных процессов, снижения рисков, связанных с притоком мигрантов обсудили в Якутске участники выездного совещания Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил Секретарь Совбеза, в рамках реализации решений Совета Безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности, Концепции государственной миграционной политики в России на период до 2025 года приняты специальные меры в сфере миграционной политики на федеральном и региональном уровнях. «Упрощен механизм осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Создаются условия для социальной и культурной адаптации мигрантов в российском обществе», — сказал Николай Патрушев.

По мнению Секретаря Совбеза, важно локализовать имеющиеся негативные факторы в миграционной сфере, усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в данной сфере. Также необходимо обратить внимание на стабилизацию и увеличение численности дальневосточников. «Надо продолжить создавать условия для роста рождаемости, для сокращения уровня смертности, для формирования устойчивого миграционного притока населения из иных российских регионов. Все это требует реализации дополнительных комплексных мер, в том числе тех, которые предусмотрены в недавно утвержденной Правительством России концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года», — подчеркнул он.

Напомним, Минвостокразвития России утвердило в Правительстве Российской Федерации концепцию дальневосточной демографической политики. Концепция будет реализовываться с учетом специфики каждого дальневосточного региона. Для этого будет разработана модельная региональная программа демографического развития территорий.

«Очень важно, что в концепции по каждому региону Дальнего Востока были определены целевые показатели демографического развития по смертности, рождаемости и миграционному притоку. Они достаточно амбициозные, но это заставит все ведомства принять соответствующие меры», – ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

План реализации концепции будет представлен на третьем Восточном экономическом форуме 6-7 сентября 2017 года.