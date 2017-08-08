Реализация на Дальнем Востоке региональных программ развития приграничных территорий с позиции обеспечения национальной безопасности Российской Федерации стала центральной темой обсуждения выездного совещания Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с главами дальневосточных регионов, прошедшего в Якутске.

«Развитие дальневосточных приграничных регионов является важным фактором обеспечения национальной безопасности. Это связано со спецификой международных связей и приграничного сотрудничества, необходимостью реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, в том числе по интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальнейшее устойчивое и безопасное развитие дальневосточных территорий во многом зависит не только от умелой выработки комплексных государственных решений, но и от их успешной реализации», — подчеркнул Секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, для развития приграничных территорий необходимо обеспечить комфортный уровень жизни населения, реализовать конкурентные преимущества, сформировать условия для развития кооперационных связей с приграничными территориями сопредельных государств. «На достижение этих целей должны быть направлены усилия федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления», — указал Николай Патрушев, отметив, что в настоящее время динамика развития данных территорий не в полной мере отвечает задачам обеспечения нацбезопасности: «Незавершенными остаются вопросы развития инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов, снижения стоимости энергоресурсов».

По мнению заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, «контраст уровня жизни населения создает риски в сфере национальной безопасности».

«В целях нейтрализации угроз национальной безопасности на Дальнем Востоке впервые в России сформирован и утвержден комплекс документов, направленный на сбалансированное развитие приграничных территорий. Утверждена Концепция развития приграничных территорий Дальнего Востока и Байкальского региона, которая включает набор директив, направленных на формирование прочной инфраструктуры и комфортных условий жизни приграничных населенных пунктов, развития малого предпринимательства, сельского хозяйства и туризма, приграничного сотрудничества, развитие конкурентных преимуществ перед сопредельными странами», — проинформировал Сергей Качаев.

По словам замминистра, в 2016 году завершен первый этап реализации Концепции. В рамках первого этапа утвержден план мероприятий из более 55 мер до 2025 года, создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители 12-ти федеральных органов власти и 4 дальневосточных регионов. В сентябре 2016 года утверждены 4 региональных программы развития в разрезе приграничных муниципальных образований.

По данным регионов, в 2016 году на финансирование первоочередных мероприятий региональных программ развития приграничных территорий направлено 15,8 млрд рублей, включая средства федерального бюджета 6,7 млрд, региональных и местных бюджетов 4,7 млрд, внебюджетных источников 7,3 млрд рублей. «Финансирование осуществлялось на социальную поддержку населения, поддержку молодых семей, обеспечение жилищными условиями, развитие транспортной инфраструктуры и ЖКХ, поддержку местной экономики. В отношении социальных объектов, в 2016 введено 4 новых объекта, выполнены работы по реконструкции и капремонту 45 социальных объектов», — рассказал Сергей Качаев.

Вместе с тем, он отметил необходимость выделения дополнительных федеральных средств на развитие приграничных территорий и предложил предусмотреть для таких мероприятий снижение софинансирования со стороны регионов для своевременного обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой приграничных населенных пунктов, реализации социальных мер.

Напомним, 26 июля 2017 года Президент России подписал Федеральный закон № 179 «Об основах приграничного сотрудничества». В нем отражены основные направления, задачи, полномочия субъектов приграничного сотрудничества. В числе основных принципов – обеспечение взаимной выгоды российских регионов и сопредельных государства, учет интересов национальной безопасности страны.

Цели государственной политики в данной сфере также отражены в Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона.