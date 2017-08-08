Мусороперегрузочная станция «Южная» торжественно сдана в эксплуатацию. В мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, исполняющий обязанности мэра города Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, представители администрации краевого центра и правительства края, а также организации-подрядчика и компании-поставщика оборудования из Республики Корея. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это второй подобный комплекс в Хабаровске, но в отличие от станции «Северная», которая работает уже шесть лет, на «Южной» предусмотрена линия по сортировке отходов для их дальнейшей переработки, а не только утилизация мусора. «Ввод в эксплуатацию этого предприятия поможет улучшить экологическую обстановку. Хабаровск – первый город в нашем крае, кто внедряет самые современные технологии в этой сфере. Хочу поблагодарить администрацию города и мэра Александра Николаевича Соколова, который много внимания уделяет улучшению экологии. Здесь мы показываем пример всему востоку России.

Нужно эту тему продолжать. Правительство края будет поддерживать такие проекты, ведь это необходимо для улучшения жизни наших граждан», — заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Все оборудование на новой мусороперегрузочной станции – корейского производства, кроме линии сортировки. Она – отечественная. Предприятие сможет принимать в год до 600 тысяч кубометров отходов. И больше половины из них, по заверению специалистов, будут поступать на вторичную переработку. Стекло, пластик, бумага, металл, которые раньше вывозились на свалку, теперь станут сырьем для новых изделий.

Остальной мусор с помощью новейших компакторов будет уплотняться более чем в четыре раза и вывозиться на полигон ТБО. Эта технология не только поможет лучше заботиться об экологии, но и создаст рабочие места на производственных предприятиях, куда станет поступать переработанный материал. Мощности двух станций — «Северной» и новой «Южной» — превышают потребности города, а это значит, что есть перспективы развития краевого центра. «Станция построена с запасом мощности.

Она также может обслуживать ближайшие поселения Хабаровского муниципального района. Я приглашаю все предприятия воспользоваться этой возможностью. В год экологии мы должны очистить не только Хабаровск, но и прилегающие территории от мусора. Сегодня станция в процессе наладки, готовится технический паспорт, заключения. В ближайшее время она начнет принимать отходы», — отметил исполняющий обязанности мэра города Сергей Кравчук. Строительство мусороперегрузочной станции началось в декабре 2014 года. Стоимость контракта составляет 654,39 миллиона рублей. В финансировании строительства приняли участие инвесторы из Республики Корея – представители компании «LS Networks».