Через 12 лет с карты Хабаровска могут исчезнуть бараки «Гупровского городка». 4 августа городским департаментом архитектуры, строительства и землепользования объявлен аукцион на получение права развития этой застроенной территории. Заявки от его потенциальных участников будут приниматься вплоть до 6 сентября текущего года, а сами торги пройдут в 10 часов 8 сентября 2017 года в актовом зале департамента, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17. Об этом рассказал начальник отдела развития территорий и торгов департамента Иван Стицкий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«На торги будет выставлена застроенная территория хабаровского микрорайона, именуемого «Гупровским городком». Этот весьма привлекательный лот – большой, перспективный участок земли в самом центре города — вызывает интерес не только у хабаровских застройщиков, но и у их коллег их других городов страны. Общая площадь земли, занятой сейчас «городком» — 50 тысяч 800 квадратных метров.

На ней располагаются 29 деревянных домов, плачевное состояние которых позволило включить их в муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 – 2030-й годы. В общей сложности победителю аукциона, чтобы достичь прогресса в новом обустройстве этого участка, необходимо будет расселить жильцов из 240 квартир.

Стартовая цена лота «Гупровский городок» — 11 миллионов 700 тысяч рублей. Впервые в муниципальной практике лицу, выигравшему эти торги, будет предоставлена рассрочка оплаты за лот на срок до двух лет – в зависимости от итоговой суммы, за которую будет продана территория», — сообщил Иван Стицкий и отметил, что застройщика, победившего в аукционе, ждет еще один бонус: он сможет развивать этот участок поэтапно – к примеру, выстроить один многоэтажный дом, переселить туда определенное количество жильцов ветхого фонда и уже после этого продолжить дальнейшее освоение надела по своему проекту.

На месте снесенной «ветоши» новый хозяин земли (после заключения договора он сможет оформить ее либо в собственность, либо взять в аренду – по своему выбору. Заметим особо: и то, и другое теперь можно сделать без торгов!) сможет построить там многоэтажные жилые дома, социальные или коммерческие объекты – согласно регламенту. «Срок, устанавливаемый договором на развитие территории «Гупровского городка», — 12 лет. До 1 сентября 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года расселить всех жителей домов, идущих под снос на данном участке», — рассказал Стицкий.

Как отметила заместитель директора городского департамента архитектуры Елена Телешова, в июле текущего года в результате проведения 6 аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории только один участок площадью в 0,83 гектара стоимостью в 1,8 миллиона рублей, на котором располагаются ветхие дома 1, 5 и 7 по переулку Батарейному, обрел нового владельца.

Им стал застройщик из города Ижевска. Для развития этого участка (там планируется возведение многоэтажных жилых домов) ему предстоит расселить 24 квартиры. «То, что на наши аукционы выходят участники из других городов – результат значительного упрощения процедуры по приобретению земли и расширения «ассортимента» предлагаемых лотов. Вниманию застройщиков предлагается большой перечень территорий под объекты капитального строительства: жилого, административного, торгового, складского, промышленного назначения.

Так как повысился спрос на земельные наделы под строительство индивидуального жилья, администрация города постоянно увеличивает их число на аукционах. Значительное количество предлагаемых участков и их разнообразие позволили нам снизить ажиотаж. Теперь каждый человек, желающий стать застройщиком, может выбрать тот участок, который подходит конкретно под его интересы и строительные намерения. Если на земельный участок подана только одна заявка, заявитель имеет право получить его по начальной цене, так как аукцион в этом случае по законодательству признается несостоявшимся», — сказал она.

По словам Елены Телешовой, в августе 2017 года муниципалитетом запланировано проведение 47 аукционов по продаже земельных участков и права заключения договоров их аренды. Под строительство индивидуальных жилых домов на торги будут выставлены 37 земельных участков, а под возведение капитальных объектов различного назначения (административного, жилого, промышленного, торгового, здравоохранения) – 10. Проведение аукционов назначается еженедельно по пятницам. Информация о них регулярно размещается: на официальном сайте правительства Российской Федерации torgi.gov.ru; на сайте dasiz.khabarovskadm.ru; на геопортале администрации города geoportal.khabarovskadm.ru; непосредственно на стенде объявлений городского департамента архитектуры, строительства и землепользования в здании по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,17 (второй этаж); на информационных стендах комитетов по управлению районами и публикуется в газете «Хабаровские вести». Любая информация по вопросам аукционов может быть предоставлена всем желающим специалистами департамента по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103, 112 (тел.: 41-99-21,41-94-17).