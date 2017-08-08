Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия ливневых дождей. Осадки, обрушившиеся на регион еще с конца прошлой недели, стали причиной уже нескольких нештатных ситуаций. В минувшие сутки в районах оказались размыты две автодороги, в Хабаровске частично отключено электричество в жилых домах. Глава региона распорядился как можно скорее провести ремонтные работы. Также он дал указание усилить мониторинг уровней воды в малых реках, а в случае возникновения ЧС, быть готовыми оказать всю необходимую помощь населению. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации дежурно-диспетчерской службы Правительства края, с сегодняшнего дня приостановлено движение по автодороге из поселка Кукан в Биробиджан. Ливни спровоцировали подъем уровней в болотных марях. Возле Кукана вода размыла целый участок автотрассы. В итоге населенный пункт оказался отрезанным от транспортного сообщения. В настоящее время развернуты работы по отсыпке. Закончить ремонт планируется к 9 августа.

Вторая нештатная ситуация произошла накануне, 7 августа, недалеко от села Зоевка в районе имени Лазо. Ливни размыли объездной участок на 48 км федеральной автотрассы А-370 «Уссури», где велись строительные работы. Госавтоинспекция края ввела временное ограничение движения, рекомендовав автолюбителям воздержаться от поездок по дороге. При этом автобусное сообщение нарушено не было. Оно продолжается в штатном режиме по автомагистрали А-375 Хабаровск – Находка.

Больше всего неудобств дожди доставили жителям Хабаровска. Поздно вечером 7 августа ливни подтопили электроподстанцию «Эмальзавода». Энергетикам пришлось срочно отключить питание, в результате чего без света остались 415 жилых домов Железнодорожного района. Ночью ремонтные бригады, прибывшие на объект, приступили к откачке воды, что позволило частично подать электричество. На утро 8 августа без электроэнергии все еще остаются 378 домов.

В настоящее время в Хабаровске после дождей подтоплено 62 придомовые территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов. Устранением последствий циклона занимается 101 человек, используется 49 единиц техники.