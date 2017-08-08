На реках Кур и Тунгуска ожидается повышение уровней воды

По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с прохождением осадков на реках Кур и Тунгуска сформировался дождевой паводок. По прогнозам гидрологов, 10-11 августа уровень воды в реке Кур у сёл Новокуровка уровень воды может достигнуть значений близких к отметкам 620-650 см, при отметке неблагоприятного явления 650 см. 13-14 августа в реке Тунгуска у с. Архангеловка уровень воды может подняться до значений 950-1000 см (при отметке неблагоприятного явления 1000 см). Из-за подъемов уровней воды на данных участках возможно затопление поймы на глубину 2-2,5 м, подтопление сенокосов, сельхозугодий, дорог и низин в с. Улика-Национальная. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Исходя из прогноза опасных погодных условий, Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией, мониторинг паводковой обстановки на водоёмах края.