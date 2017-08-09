Александр Галушка: первые 90 иностранных туристов получили электронные визы на Дальний Восток России

Первые иностранные туристы получили электронные визы для въезда на территорию России на Дальнем Востоке.

Как сообщил министр Российской Федерации Александр Галушка, за первые сутки через сайт системыэлектронную визу оформили 90 иностранных граждан.

«Наибольшим спросом электронная виза пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Сегодня электронную визу уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии», — заявил глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

Также виза была одобрена гражданам Алжира (2 человека), Индия (1 человек), Ирана (2 человека), Кувейта (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы – новаторский инструмент для нашей страны. И начнется внедрение этого инструмента с Дальнего Востока», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На данный момент по новой схеме въехать на территорию России по электронным визам можно через два пункта пропуска во Владивостоке — морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.

По мнению Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, введение электронной визы будет способствовать развитию туристского потенциала Дальнего Востока.

«Интерес к путешествиям в Россию растет во всем мире. Стремление ближе узнать нашу страну, приобщиться к ее культурному наследию в последнее время особенно заметно среди жителей стран Азии, Ближнего Востока. К примеру, в первом полугодии 2017 г. туристы из Китая совершили на 32% больше поездок в Россию, чем за аналогичный период прошлого года, из Японии – на 14%, из Ирана – на 9%, а из Турции — в 1,5 раза. Введение системы электронных виз на Дальнем Востоке послужит стимулом для дальнейшего развития въездного туризма и будет способствовать реализации туристского потенциала Дальневосточного региона страны», — говорит Олег Сафонов.

Напомним, упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран. Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, определен Правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

По мнению вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, введение механизма электронной визы «напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».

В этом году оформить электронную визу смогут гости Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Справочно: Для получения электронной визы необходимо заполнить специальную форму заявления на сайте и приложить фотографию. Никаких других документов (приглашений, подтверждений и т.п.) для оформления визы не требуется. Заполнить заявление нужно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до въезда в Россию. В течение 4 суток придет ответ о выдаче электронной визы, отказе или приглашение посетить консульское учреждение для получения обычной визы. За ходом рассмотрения поданного заявления можно наблюдать прямо на сайте в личном кабинете. Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более 8 суток. Консульский сбор не взимается.