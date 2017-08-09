Капитальный ремонт нового корпуса школы № 27 в хабаровском поселке имени Горького завершен. Он длился почти два года, а теперь отделочникам осталось добавить лишь несколько штрихов облицовке фасада и цоколей, закончить укладку брусчатки на пришкольной площадке, а озеленителям – позаботиться о зеленом убранстве пришкольной территории. Внутри здания бригады уборщиц уже вовсю отмывают будущие классы, а сборщики мебели корпят над партами, шкафами, интерактивными досками и прочими предметами школьной обстановки, расставляют их по кабинетам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На очереди – сборка и монтаж оборудования для школьного пищеблока и медицинского кабинета: к нему техники приступят на будущей неделе. Как рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен, все школьное оборудование уже имеется в полном объеме. «Большая его часть – российского производства. Это и различные интерактивные устройства, и компьютерная техника, которые уже используются в ряде учебных заведений дальневосточной столицы и хорошо зарекомендовали себя. Высокий уровень технического оснащения этой школы чрезвычайно важен, так как она будет иметь инженерно-техническую направленность.

Здесь смогут обучаться 560 детей возраста среднего школьного звена – с 5 по 8 классы. Упор будет делаться на изучение таких предметов, как математика, информатика, физика, химия, биология, иностранные языки, впрочем, программа обучения будет рассчитана не только на ребят, имеющих склонность к точным наукам, но и на тех, кому больше по душе гуманитарное образование.

Все они, независимо от своих талантов, смогут прийти и сесть за парты новой красивой школы 1 сентября», — сказала она. Заметим, что «грызть гранит науки» ребята будут в очень комфортных условиях: в школе установлены самые современные системы вентиляции и отопления, экономичное светодиодное освещение, заменены все старые сети и инженерные коммуникации, обеспечен доступ в интернет. Для массовых мероприятий предусмотрен большой актовый зал, лекционные аудитории.

Успешно изучать заморские языки ребятам помогут лингафонные кабинеты. Для занятий спортом – уютный зал в отдельном крыле, а на улице – две просторные спортплощадки с тренажерами для разновозрастных групп и отдельная площадка для прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину, лавками и турниками.

Не забыли строители и о практичном искусственном покрытии и разметке на этой площадке. Стоит отметить, что педагогический коллектив школы уже полностью укомплектован. Вести мальчишек и девчонок тернистым путем знаний будут высококвалифицированные опытные педагоги: 60% учителей имеют высшую квалификационную категорию, остальные – первую. Капитальный ремонт корпуса школы № 27, расположенного на улице Воровского, 24а, и его полное оснащение обошлось городской казне в 210 миллионов рублей. Затраты велики, но, благодаря этому, появится не только новое ультрасовременное учреждение образования: с его открытием все школы поселка имени Горького Хабаровска перейдут на односменный режим работы.