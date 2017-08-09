Автолюбители Железнодорожного района Хабаровска задолжали 2 миллиона рублей по транспортному налогу. Для возврата недоимки специалисты комитета по управлению Железнодорожным районом, судебные приставы и налоговые инспекторы совместно с ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушителей. Проверялись должники, которые не оплатили транспортный налог за 2015 год. Сотрудники ГИБДД останавливали машины за различные нарушения – не включенные фары или не пристегнутый ремень. К проверке документов подключался налоговый инспектор. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Специалист по базе данных проверяла наличие задолженности по транспортному налогу. Представитель судебных приставов проверяла автолюбителей по всем видам задолженностей. В ходе нескольких часов рейдового мероприятия были остановлены 20 автолюбителей. Все они вовремя оплатили транспортный налог и не имели задолженностей. «Такие рейдовые мероприятия – достаточно эффективная мера. Конечно, больше всего это идет как напоминание автолюбителям, что нужно заплатить транспортный налог. Обычно за один рейд мы выявляем до 5 нарушителей, и некоторые сразу же погашают задолженность.

Есть и те, кто обещает, но в последующем своего слова не держит. К таким нарушителям есть более эффективная мера. По решению суда блокируются банковские карточки, счета, и тогда неплательщики сами выходят на приставов или налоговую и погашают задолженность», — рассказал главный специалист экономического сектора комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска Михаил Смирнов. В ходе рейда некоторые автолюбители сами обращались к специалистам, чтобы узнать свою платежную историю. Наличие задолженности может стать причиной запрета на выезд за границу и других ощутимых ограничений.

«Автолюбители Железнодорожного района задолжали по транспортному налогу 2 миллиона рублей. Это сумма приличная. Например, за прошлый год в бюджет города удалось вернуть 450 тысяч рублей по итогам 35 рейдовых мероприятий. Было проверено свыше 1000 автолюбителей и найдено 63 нарушителя», — рассказал Михаил Смирнов. По состоянию на 1 августа специалисты комитета по управлению Железнодорожным районом города провели 21 совместный рейд. В ходе мероприятий было проверено 600 автолюбителей, из них 36 оказались должниками. В городскую казну удалось вернуть 180 тысяч рублей недоимки по транспортному налогу.