В музее истории Хабаровска открылась выставка «Дары Амурского казачества». Фонд организации пополнился обширной коллекцией экспонатов. Ее музею передал почетный атаман Амурского казачьего войска, дальневосточный писатель Владимир Крюков. Это различные виды оружия – от холодного до огнестрельного, предметы быта, домашняя утварь и одежда – всё, чем пользовались первые казаки на Амуре. Представлены и артефакты, которые первопроходцы находили на этой земле – посуда и украшения племен, населявших территорию Дальнего Востока. Всего даритель передал в музей около 650 экспонатов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Большая часть из них заняла целый зал на втором этаже музея. «История должна быть доступна хабаровчанам – это мое мнение. Поэтому я и передал коллекцию, которую собирал более 10 лет, в фонд музея. Мы раньше хотели сделать свой музей Амурского казачества, но не получилось. Поэтому решили помогать экспонатами местным музеям. Одну из коллекций передали в музей Сикачи-Аляна, отправляли экспонаты в Вяземский, Амурскую область. Я долго собирал эти предметы, но хранить их только для себя – это неправильно», — рассказал Владимир Крюков.

На церемонии открытия экспозиции Владимир Крюков преподнес еще один подарок. Он вручил директору музея Валерию Герасимову погоны казаков времен адмирала Невельского и денежные купюры тех лет. «Эта коллекция, которую мы получили в дар, – уникальная. Она охватывает большой период истории – порядка 150 лет. Конечно, экспонаты требуют детального изучения, а некоторые артефакты – реставрационных работ. Я думаю, что в процессе этой работы обнаружатся нюансы об уникальности этих предметов, о которых сейчас мы даже не подозреваем», — отметил Валерий Герасимов.

Он рассказал, что к сентябрю сотрудники музея разработают цикл специальных экскурсий для школьников. Первыми посетителями выставки должны стать ребята из кадетских классов. Выставка будет работать до ноября. Затем часть экспонатов будет изыматься для изучения и реставрации. После стандартных фондовых работ под экспозицию выделят отдельное место.