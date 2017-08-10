Дальневосточный вуз в 5 раз увеличит набор востоковедов

Контрольные цифры приема в Дальневосточный федеральный университет будут кратно увеличены по направлениям «востоковедение» и «зарубежное регионоведение». Об этом заявил руководитель Владивостокского отделения Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александр Логунов на встрече с юными дипломатами сегодня, 9 августа.

Участники второй смены юных дипломатов в международном детском центре «Артек» совершают путешествие по Дальнему Востоку. Эту поездку для своих воспитанников организовала Ассоциация российских дипломатов, в первую очередь будущие работники дипслужб должны знать свою страну, отметил заместитель председателя Ассоциации Валерий Егошкин.

«Дальний Восток – жемчужина России, будущие дипломаты должны знать его историю, традиции и основные векторы развития, и понимать, насколько обширна и богата наша страна. Многие из этих ребят в будущем пополнят ряды дипломатической службы, но какой бы путь они не выбрали, навыки дипломатии пригодятся на любом посту. Дипломатия — это стиль жизни», — подчеркнул он во время визита делегации в представительство Агентства по развитию человеческого капитала во Владивостоке.

Руководитель представительства Александр Логунов рассказал ребятам о развитии дальневосточного региона.

«Сегодня на Дальнем Востоке открываются десятки новых предприятий в рамках новых режимов для развития – ТОРов и Свободного порта Владивосток. В ближайшие годы в регионе будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, именно здесь реализуются беспрецедентные, революционные для России решения – с 1 августа в Свободном порту заработал упрощенный визовый режим для граждан 18 стран мира, и уже почти 100 иностранцев получили электронную визу. Владивосток – вторая консульская столица России, как никогда нуждается в специалистах, которые обеспечат успешные переговоры с восточными партнерами», — заявил Александр Логунов.

По словам руководителя представительства АРЧК ДВ, специфика дальневосточного региона обуславливает активное взаимодействие со странами АТР, и востоковеды все более востребованы. Однако таких специалистов готовят только в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

«Одна из главных задач Агентства – координировать систему образования с потребностями экономики, и мы успешно ее решаем. Так, нам удалось обосновать необходимость увеличения контрольных цифр приема в Дальневосточном федеральном университете по соответствующим направлениям подготовки, и со следующего года количество бюджетных мест на специальность «Востоковедение» увеличится в 5 раз, с 24 до 120 мест, и в 1,5 раза на «Зарубежное регионоведение», с 45 до 70 бюджетных мест», — отметил Александр Логунов.

Разворот на Дальний Восток иллюстрируется и географией студентов ДВФУ – здесь обучаются ребята из 62 субъектов страны.

«Надеемся, что многие из вас в будущем свяжут свою жизнь с дальневосточным регионом и будут обеспечивать эффективную интеграцию российского Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион», — добавил он.