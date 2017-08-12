Пожарные расчеты отстояли от огня популярный бар в Хабаровске

12 августа в 08.29 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании в здании по улице Истомина, в котором расположен кафе-бар «Гэтсби». Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили задымление в цокольном этаже. Причиной задымления оказалось возгорание возле барной стойки площадью 20 м2. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Незамедлительно к месту горения были поданы стволы с водой и уже к 08:40 пожар был локализован. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев распространение пламени было устранено в короткий срок. Пожар был полностью потушен в 09.45 (хбр). Находившиеся в это время в баре посетители при первых признаках опасности самостоятельно покинули здание еще до приезда первых пожарных подразделений. Погибших и пострадавших нет. В результате от огня пострадала барная стойка и установленное на ней оборудование. Всего для ликвидации пожара было задействовано 24 человека и 6 ед. техники.
В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.
Эта запись была опубликована 12.08.2017в 14:33. В рубриках: Происшествия.
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