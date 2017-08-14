Стали известны имена победителей традиционного конкурса «Хабаровская марка». Конкурс предусматривает участие юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, выпускающих свою продукцию на территории Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Цель состязания – активизация деятельности товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов строительных товаров, использованию инновационных технологий в производстве строительных товаров, повышение качества и конкурентоспособности товаров. В этом году на жюри было представлено 8 видов продукции от двух производителей. Два из них были признаны лучшими. Это скорлупа для термоизоляции трубопроводов из вспененного полистирола от ООО «Радуга-Сервис».

Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый из полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола с добавлением пентана, представляющего безвредный конденсат природного газа. Для уменьшения горючести в гранулы добавляют препятствующие горению вещества (антипирены).

Скорлупа из вспененного полистирола – прочный материал для теплоизоляции трубопроводов с температурой до +60°С как в земле, так и на поверхности. Невысокая цена скорлупы из вспененного полистирола и простота использования при монтаже значительно экономят деньги и время. Другой материал – защита от сырости «СТРОМИКС» от ООО «Компания Стромикс».

Она предназначена для восстановления водонепроницаемости бетонных и каменных конструкций, подземных сооружений, а также различного рода обводненных и заглубленных сооружений. За время проведения конкурса с 2009 по 2016 годы в нем приняло участие 51 предприятие, представившие 68 видов товаров строительного производства. Почетное право на возможность маркировки специальным логотипом «Хабаровская марка» присвоено 28 строительным видам продукции, занявшим призовые места. Представителям фирм – победителей 2017 года будет вручен знак «Хабаровская марка». Кроме того, они получат право маркировать свою продукцию соответствующим логотипом.